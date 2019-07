Koľko vás vyjde dovolenka v Chorvátsku pre rodinu

Chorvátsko je aj tento rok obľúbenou letnou dovolenkovou destináciou Slovákov.

Jeho pláže sú blízko a dobrá cestná infraštruktúra praje vycestovaniu autom, no dostupné sú aj letecké spojenia. U miestnych sme v obľube až natoľko, že nie je problémom ani jazyková bariéra. S akým rozpočtom však treba rátať na dovolenku v Chorvátsku?

Ak cestujete autom

Vzdialenosť medzi Bratislavou a prvými destináciami pri mori v Chorvátsku je necelých 600 kilometrov. Pokiaľ vám stačí len krátka prestávka cestou, pri plynulej premávke ste v cieli za 6 hodín jazdy. Práve vďaka malej vzdialenosti a dobrej cestnej infraštruktúre, cestujú Slováci k chorvátskym plážam najčastejšie práve autom.

Cesta z Bratislavy k severným prímorským destináciám Chorvátska a späť pri spotrebe 7 litrov nafty na sto kilometrov je približne 100 eur. Pri prechode cez Maďarsko je cena 10-dňovej diaľničnej známky po prepočte 10,80 eur, cez Rakúsko 9,20 eur a Slovinsko 15 eur. Chorvátsko má mýtne poplatky, za prejdených 100 kilometrov tu rátajte s cenou približne 6,50 eur. Pri cestovaní na letnú dovolenku je veľmi dôležitá aj povinná výbava auta. Každá krajina má totiž mierne odlišné požiadavky na to, akú výbavu ste povinní mať v aute.

Ceny potravín sú podobné

Toto je zrejme ďalší z dôvodov, prečo si Slováci tak obľúbili trávenie dovolenky v Chorvátsku. Ceny potravín sú na porovnateľnej úrovni s našimi cenami. Za fľaškové pivo zaplatíte o niečo viac, približne od 1,50 do 2,50 eur a za chlieb od 1 do 1,50 eur. Ceny v reštauráciách sa rôznia podnik od podniku a veľmi záleží aj od lokality. Za teplé jedlo v reštaurácii zaplatíte od 5 do 15 eur. Za pivo v reštaurácii zaplatíte taktiež o niečo viac, ceny sú v priemere od 3 do 6 eur. Šálka kávy je na úrovni od 1,50 do 2,70 eur.

Myslite na cestovné poistenie

